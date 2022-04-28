مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الحلقة 27 والقنوات الناقلة

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بوابة الفجر
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حقق مسلسل الكبير أوي الجزء 6 نجاحا جماهيريا كبيرا، منذ عرض أولى حلقاته، حيث يحرص العديد من المواطنين على متابعة أجزاءه، نظرا لحبهم الشديد لما يعرضه الفنان أحمد مكي على الشاشة، وعن تفاصيل حول مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الحلقة 27 والقنوات الناقلة نقدمها لكم بالتفصيل.

وتصدر مسلسل الكبير أوي تريند جوجل، منذ بداية الماراثون الرمضاني، حيث يبحث الجماهير عن موعيد عرض الحلقات الجديدة والتفاصيل الكاملة لمتابعه أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 

وعن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 27، من المنتظر أن يُعرض يوميًا بشكل حصري على قنوات ON E، كالتالي:

العرض الأول في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب.

الإعادة في تمام الساعة 1:50 صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لعرض مسلسل الكبير أوي 
يمكن للمتابعين الكرام متابعة ومشاهدة مسلسل الكبير أوى الحلقة 27 الجديدة عبر قناة  ON E، وعن تردد القناة إليكم التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: 6/ 5.

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوى الجزء 6، من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.

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