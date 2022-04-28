جزيرة غمام 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 27 والإعادة والقنوات الناقبة، حيث يبحث قطاع عريض من الجماهير عن الحلقة الجديدة وموعد عرضها لمتابعه الأحداث الشيقة للمسلسل بعد عرض الحلقة السابقة ومعرفة ما سيحدث؟

وإليكم متابعينا الكرام، مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام والإعادة والقنوات الناقلة لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة الـ27.

مواعيد عرض جزيرة غمام 27

يعرض مسلسل جزيرة غمام اليوم الخميس الموافق 28-4-2022، عبر قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 العاشرة والنصف مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية والربع 2:15 صباحًا يوميا.

تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل جزيرة غمام

القمر الصناعي النايل سات

تردد 12207

معدل ترميز 3/4

إستقطاب رأسي

أبطال مسلسل جزيرة غمام 27

يعرض مسلسل جزيرة غمام منذ بداية شهر رمضان يوميا عبر قناة لحياة، ويكون من بطولة الفنانة مي عزالدين طارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي والفنان محمود البزاوي.

كما أن مسلسل جزيرة غمام من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام

قصة مسلسل جزيرة غمام من وحي خيال المؤلف، وتدور أحداثة حول فتاة يتصرع عليها شقيقين، بجانب خلافة حكم والدهما “الشيخ مدين”، كما يسلط الضوء على حكاية أهل الجزيرة خلال زمن سابق، في فترة قبل أكثر من 100 عام.