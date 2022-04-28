المداح 2 الحلقة الجديدة.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

المداح 2 الحلقة الجديدة، تتصدر تريند جوجل، حيث يبحث العديد من المواطنين عن موعد عرضها لمتابعتها ومتابعة تفاصيل المسلسل الذي أوشك على الانتهاء، حيث يبحث المعظم عن موعد الحلقة 27 والقنوات لناقلة لها.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية مواعيد عرض مسلسل المدح 2 الحلقة 27 والقنوات الناقلة.

مسلسل المدح2 الحلقة 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

قناة mbc مصر 1

ويعرض مسلسل المداح 2 عبر قناة mbc مصر 1، على النحو التالي:

يكون العرض الأول لمسلسل المداح 2 في تمام الساعة الثامنة مساءا.

وتكون الإعادة الأولى لمسلسل المداح 2 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتكون الإعادة الثانية في اليوم التالي.

قناة mbc مصر 2

ويعرض مسلسل المداح 2 عبر قناة mbc مصر 2، على النحو التالي:

يكون العرض الأول لمسلسل المداح في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا.

كما تكون الإعادة في تمام الساعة الخامسة عصرا.

أبطال مسلسل المدح 2 الحلقة 27

يعرض مسلسل المداح 2 يوميا خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك في بطولته، كلا من الفنان حمادة هلال؛ الفنانة هبة مجدي وسهر الصايغ وأحمد بدير، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجي، تامر شلتوت، صبحى خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمة ماهر.