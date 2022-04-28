عاجل.. البريد يحدد إجازة العاملين خلال العيد

تبدء من الجمعة ٢٩ ابريل الى الثلاثاء ٣مايو

اعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية قبل وخلال اجازة عيد الفطر المبارك.

حيث قررت الهيئة بدء العطلة الرسمية من غدا الجمعة الموافق ٢٩ ابريل إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ مايو علي ان يتم استئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها ب ٢٠٠ مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية يوم الاربعاء الموافق ٤ مايو وحتي يوم السبت الموافق ٧ مايو، ومن ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية إعتبارا من يوم الاحد الموافق ٨ مايو.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين علي الخدمات بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل واثناء اجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق علي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.