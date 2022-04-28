دعاء ختم القرءان مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك

دعاء ختم القرءان، أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يستعد المسلمون إلى استقبال عيد الفطر المبارك والمقرر يوم الاثنين المقبل.

دعاء ختم القرءان

وتصدر دعاء ختم القرءان اليوم الخميس الموافق الـ28 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث عنه تزامنا مع العشر الأواخر من رمضان.

دعاء ختم القرءان وأبرز الأدعية

ويبحث الكثيرون ممن واظبوا على تلاوة القرءان الكريم عن دعاء ختم القرءان الوارد عن النبي "ص" وأفضل الأدعية التي تناسب تلك الأجواء الطيبة.

أهمية دعاء ختم القرءان

ويسعى المسلمون خلال شهر رمضان من كل عام إلى ختم القرءان الكريم والقيام ببعض الأعمال الطيبة للتقرب من المولى بفعل الطاعات والمغفرة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية دعاء ختم القرءان وأبرز الأدعية في السطور التالية:

- اللهم إني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

- اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ"

- اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك، ربنا يا وهاب نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض.

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.