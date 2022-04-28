تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة إنتر ميلان

ترتيب الدوري الإيطالي، اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" ولا سيما بعد خسارة إنتر ميلان المفاجئة أمام بولونيا.

ترتيب الدوري الإيطالي

وخسر إنتر ميلان بهدفين لهدف أمام نظيره بولونيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ20، ليفشل في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وسجل إيفان هدف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بالدقيقة الـ3 من الوقت بدل من الضائع، بينما أحرز ماركو أرناوتوفيتش هدف التعادل لفريق بولونيا في الدقيقة الـ27 وسجل نيكولا سانسوني هدف بولونيا الثاني في الدقيقة 81.

إي سي ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارته المفاجئة أمام بولونيا ليشتعل الصراع على صدارة الجدول حيث يمتلك 72 نقطة بينما يمتلك إيه سي ميلان 74 نقطة تضعه في الصدارة.

وترصد بوابة الفجر ترتيب الدوري الإيطالي في السطور التالية:

إيه سي ميلان 74 نقطة

إنتر ميلان 72 نقطة

نابولي 67 نقطة

يوفنتوس 66 نقطة

روما 58 نقطة

لاتسيو 56 نقطة

فيورنتينا 56 نقطة

أتلانتا 65 نقطة

فنرونا 49 نقطة

ساسولو 46 نقطة

تورينو 44 نقطة

أودينيزي 43 نقطة

بولونيا 42 نقطة

إمبولي 37 نقطة

سبيزيا 33 نقطة

سامبدوريا 30 نقطة

كالياري 28 نقطة

جنوى 25 نقطة

ساليرنيتانا 25 نقطة

فينيزيا 22 نقطة