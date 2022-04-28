معلومات عن الراحلة فاطمة مظهر الأخت الصغرى لـ "البرنس"

فاطمة مظهر واحدة من نجمات زمن الفن الجميل وهي شقيقة صغرى لـ "البرنس" الفنان الكبير أحمد مظهر، والتي رحلت عن عالمنا يوم أمس في أجواء ادئة.

رحيل فاطمة مظهر

ورحلت الفنانة فاطمة مظهر عن عمر يناهز 78عاما يوم أمس لتعود إلى الواجهة مجددا بعد غياب لسنوات طويلة بسبب اعتزالها الفن.

معلومات عن فاطمة مظهر

وتصدرت فاطمة مظهر تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، الموافق الـ28 من أبريل 2022، بعد وفاتها بساعات حيث يبحث الكثيرون عن سيرتها الذاتية.

وتسعرض بوابة الفجر أبرز المعلومات عن الراحلة فاطمة مظهر في السطور التالية:

نشاة وميلاد فاطمة مظهر

ولدت فاطمة مظهر – فاطمة حافظ مظهر- في الثاني من شهر يونيو من عام 1934 بمدينة القاهرة.

صلة قرابة فاطمة مظهر وأحمد مظهر

وتعتبر فاطمة مظهر هي الأخت الصغرى للفنان الكبير أحمد مظهر "غير الشقيقة" وهو ما جعلها تتمتع بقدر كبير من الشهرة.

دراسة فاطمة مظهر

تخرجت فاطمة مظهر في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، لتقرر بعدها الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب عشقها للفن.

أعمال فاطمة مظهر

قدمت الراحلة فاطمة مظهر العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والتلفزيون، شاركت خلالها كبار نجوم الفن وعلى رأسهم الراحل عبدالمنعم مدبولي وزبيدة ثروت وعادل إمام وغيرهم.

أم أفلام فاطمة مظهر

يعد فيلم "الأحضان الدافئة" هو أشهر الأفلام التي قدمتها فاطمة مظهر حيث جسدت شخصية صديقة الفنانة زبيدة ثروت بطلة العمل الذي شارك به سمير غانم وسمير صبري.

فاطمة مظهر وماجدة وشادية

وشاركت الراحلة فاطمة مظهر في فيلم "المرأة المجهولة"، مع النجمة شادية، إضافة إلى فيلم "جميلة بو حريد" الذي قامت ببطولته ماجدة.

فاطمة مظهر تشارك في "أبنائي الأعزاء شكرا"

وقدمت فاطمة مظهر العديد من الأعمال الناجحة للتلفزيون الماضي، وعلى رأسها مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" أحد علامات التلفزيون المصري الذي قام ببطولته عبدالمنعم مدبولي.

اعتزال فاطمة مظهر

وقررت الراحلة فاطمة مظهر الابتعاد عن الساحة الفنية والاعتزال، لتترك الفن بعدما قدمت العديد من الأعمال التي شاركت خلالها نخبة كبيرة من نجوم زمن الفن الجميل.