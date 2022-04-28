عمرو مصطفى يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

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عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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تصدر المطرب والملحن عمرو مصطفى اليوم الخميس الموافق الـ28 من أبريل 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تصريحاته الأخيرة لـ "برنامج حبر سري".

 

عمرو مصطفى يتصدر جوجل

 

وحل الفنان عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، حيث تناول العديد من الموضوعات لأول مرة.

 

عمرو مصطفى والغناء

 

وقال عمرو مصطفى إن هناك بعض الأشخاص طلبوا منه التوقف عن الغناء، كاشفا نصيحة نقيب الموسيقيين هانى شاكر له.

 

حب عمرو مصطفى لزوجته

 

وأكد عمرو مصطفى حبه الشديد لزوجته مشيرا إلى أنه لو لم يكن متزوجا كان سيتزوج المطربة نوال الزغبي موضحا أنه لم يصرح بذلك مطلقا.

 

عمرو مصطفى وزواجه من نوال الزغبي

 

ولفت عمرو مصطفى إلى أنه أكثر الأشخاص المعروفين بالعالم بحبه لزوجت هموضحا أنه متزوج منذ 20 عامًا، وتابع: "بحب نوال الزغبي، ولو مراتى سمحت لى هتجوزها، نوال حبيبة قلبي".

 

هل تعاون عمرو مصطفى مع إسرائيليين

 

ونفى المطرب عمرو مصطفى  تعاونه مع مطربين إسرائيليين، موضحا أنه هاجم من أخذوا أغانيه منذ 10 سنوات، مبينا أنهم ظهروا في برامجهم وأبدوا رغباتهم في التعاون معه.

 

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