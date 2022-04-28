توقعات بزيادة أوبك معروضها من النفط ها 432 ألف برميل الأجتماع القادم

قالت ستة مصادر من أوبك + لرويترز يوم الخميس إن من المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاقها الحالي وتتفق على زيادة إنتاج نفط أخرى قدرها 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو عندما تجتمع في الخامس من مايو.

تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، والمعروفين مجتمعين باسم أوبك +، على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ انتشار جائحة كوفيد -19 في عام 2020.

لكن كبار المستهلكين بقيادة الولايات المتحدة يضغطون على المجموعة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، خاصة وأن العقوبات الغربية أضرت بالإنتاج الروسي.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو من العام الماضي، من المقرر أن تزيد المجموعة أهداف الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا شهريًا حتى نهاية سبتمبر، لإلغاء تخفيضات الإنتاج المتبقية.

ومع ذلك، كانت المجموعة تكافح من أجل تحقيق أهدافها المتفق عليها، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.

وأظهرت البيانات أنها أنتجت 1.45 مليون برميل يوميا أقل من أهدافها الإنتاجية في مارس، حيث بدأ الإنتاج الروسي في التراجع.