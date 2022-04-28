ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الزمالك والمصري الليلة

منوعات
ترتيب الدوري
ترتيب الدوري
Advertisements

ترتيب الدوري المصري، يلعب الزمالك مواجهة مهمة الليلة أمام نظيره الممصري البورسعيدي، ضن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الدوري المصري

 

ويسعى الزمالك إلى مواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري واستغلال التعادل المخيب للنادي الأهلي ليلة أمس أمام طلائع الجيش.

 

جدول ترتيب الدوري المصري

 

ويدخل الفارس الأبيض مباراة المصري البورسعيدي اليوم وعينه على مواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري والظفر بنقاط اللقاء الثلاث.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

 

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى.

 

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري

 

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 35 نقطة جمعها في 15 مباراة، حقق خلالها الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، بينما يأتي المصري في المركز الـ8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك متصدر ترتيب الدوري

 

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك والمصري في بطولة الدوري المصري الممتاز في التاسعة والنصف مساء والتي يستضيفها استاد برج العرب.

 

وترصد الفجر لقرائها الكرام ترتيب الدوري المصري في السطور التالية:

 

ترتيب الدوري المصري 

 

1- الزمالك 35 نقطة 

 

2- الأهلي 32 نقطة 

 

3- بيراميدز 29 نقطة

 

4- سموحة 26 نقطة

 

5- فيوتشر 25 نقطة

 

6- البنك الأهلي 22 نقطة

 

7- فاركو 22 نقطة 

 

8- المحلة 20 نقطة

 

9- المصري 19 نقطة

 

10- إنبي 19 نقطة

 

11- الطلائع 19 نقطة

 

12- سيراميكا 17 نقطة 

 

13- الجونة 17 نقطة

 

14- الاتحاد 16 نقطة

 

15- المقاولون 13 نقطة

 

16- الإسماعيلي 11 نقطة

 

17- المقاصة 10 نقاط

 

18- إيسترن كومباني 10 نقاط

 

ترتيب الدوري ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري الممتاز ترتيب الدوري المصري الممتاز جدول ترتيب الدوري جدول ترتيب الدوري النصري
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من موسيماني عقب التعادل مع طلائع الجيش في الدوري المصري

بيراميدز يحدد شروطه لبيع رمضان صبحي

ليس صلاح.. الكشف منافس بنزيما على الكرة الذهبية 2022

السيرة الذاتية للإعلامي الراحل محسن نوح

عاجل.. البريد يحدد إجازة العاملين خلال العيد

وفاة الفنانة فاطمة مظهر بعد صراع مع المرض

آخر تطورات تمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب منخفض جوي يضرب البلاد غدا