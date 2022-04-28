ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الزمالك والمصري الليلة

ترتيب الدوري المصري، يلعب الزمالك مواجهة مهمة الليلة أمام نظيره الممصري البورسعيدي، ضن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

ويسعى الزمالك إلى مواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري واستغلال التعادل المخيب للنادي الأهلي ليلة أمس أمام طلائع الجيش.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة المصري البورسعيدي اليوم وعينه على مواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري والظفر بنقاط اللقاء الثلاث.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 35 نقطة جمعها في 15 مباراة، حقق خلالها الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، بينما يأتي المصري في المركز الـ8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك متصدر ترتيب الدوري

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك والمصري في بطولة الدوري المصري الممتاز في التاسعة والنصف مساء والتي يستضيفها استاد برج العرب.

وترصد الفجر لقرائها الكرام ترتيب الدوري المصري في السطور التالية:

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 35 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- بيراميدز 29 نقطة

4- سموحة 26 نقطة

5- فيوتشر 25 نقطة

6- البنك الأهلي 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- المحلة 20 نقطة

9- المصري 19 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- الطلائع 19 نقطة

12- سيراميكا 17 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- الاتحاد 16 نقطة

15- المقاولون 13 نقطة

16- الإسماعيلي 11 نقطة

17- المقاصة 10 نقاط

18- إيسترن كومباني 10 نقاط