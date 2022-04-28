التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر ‏المبارك



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ‏سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الاساسية والتموينية، وأشار إلى إنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، وبسكويت، ورنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%.



هذا وقد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، وأفاد التقرير إلى أن شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يوميًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف ‏التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتبارًا يوم الجمعة ‏الموافق 6/5/2022، وفتح مقار إدارات البيع، ونوه التقرير ‏الوارد أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضًا.



من ‏ناحية اخرى أكد ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخابز ستعاود فتح ‏ابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك، مشيرًا إلى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصًا من الوزارة على توافر كل إحتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يوميًا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.



وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أكد ‏أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الاقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الاقماح ‏من الموردين والمزارعين.