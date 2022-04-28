تداول ٥١٨٧ طن بضائع و٣٨٨ شاحنة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول ٥١٨٧ طن بضائع عامة متنوعة، و٣٨٨ شاحنة و٦٠ سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٧ سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة ١٨ سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم، وبلغت حركة الصادرات تداول ٣٢٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة، و١٥١ شاحنة و٦ سيارات، كما بلغت حركة الواردات تداول ١٩٨٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٣٧ شاحنة و٥٤ ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد ٧٨ شاحنة بحمولة ١٤٥٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٤٩ سيارة ملاكي و٢٨ شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد ٢٩ شاحنة بحمولة ٤٧٠ طن بضائع عامة ومتنوعة، و٣١ شاحنة فارغة، وتمت مغادرة السفينة أمل بعدد ٩٣ شاحنة بحمولة ٢٢٤١ طن بضائع عامة ومتنوعة و٦ ملاكي و١١ شاحنة فارغة.

وتم استقبال ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان بميناء نويبع، باستقبال ٣ شاحنات بحمولة ٦٧ طن بضائع عامة و٥ ملاكي و٦٨ شاحنة فارغة، وتصدير ٦٧ شاحنة بحمولة ٩٥٩ طن بضائع عامة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٦٨٧ راكبا بموانئها.