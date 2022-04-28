صندوق النقد الدولي يعتزم تخصيص 244 مليون دولار لكينيا



أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه إزاء التقدم الذي تحرزه الحكومة الكينية في برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تنتظر كينيا مصادقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على حزمة مساعدات لدعم البلاد لتخطي أزمة جائحة كورونا، وتعزيز الحوكمة وتقليل نقاط الضعف المتعلقة بالديون مع حماية الموارد ومد مظلة حماية الفئات الضعيفة.

وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن كينيا ستحصل على 244 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي دعم صندوق النقد الدولي في تسهيل تمويل مدته 38 شهرا إلى 1.17 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد.

وأضاف البيان أن كينيا تضررت بشدة من جائحة "كورونا"، مع انكماش الاقتصاد إلى 0.1 في عام 2020، من 5.4 في المائة في عام 2019، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاشا إلى 5.7 في المائة في عام 2022.