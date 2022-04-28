تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 12 سفينة وغادرته 12 سفينة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا5 آلاف و820 شاحنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن الصادر من الحاويات بلغ 1549 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 43 حاوية مكافئة، فيما بلغت حاويات الترانزيت 456 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2606 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 103 آلاف و126 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 241 ألفا و830 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 18 ألفا و326 طنا، شملت 13 ألفا و345 طن فوسفات، 1.9 ألف طن مولاس 181 طن بصل و2.9 ألف طن رمل، فيما بلغت الواردات 13 ألفا و729 طنا، تضمنت 6 آلاف و180 طن ذرة 7 آلاف و549 طن فول صويا.