الأردن تشارك في مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة

يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردنى ناصر الشريدة في مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة للعام الحالي 2022 والذي ينظمه الاتحاد الاوروبي في بروكسل في العاشر من شهر مايو ايار المقبل.



ويهدف المؤتمر إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الانسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن اهمية مشاركة الاردن في المؤتمر تكمن بإطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجه الاردن والناجمة عن الأزمة والاجراءات المتخذة للتخفيف من اعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الاردن كمستضيف للاجئين، سيما وان الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.



ويشكل المؤتمر كذلك فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الاردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.