"اقتصادية أبوظبي" توقع اتفاقيات مع 4 بنوك لتوفير خطة الدفع الميسر

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقيات مع بنوك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري ودبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم خدمة "خطة الدفع الميسر"، التي تُتيح لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من هذه البنوك إمكانية تقسيط رسوم الخدمات المقدمة للمتعاملين مع «اقتصادية أبوظبي»، لمدد تتراوح من 3 شهور إلى 12 شهرًا.

وشملت مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز بيئة الأعمال في الفترة الأخيرة خفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد عن 94%، وخفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71.3%، ضمن رحلة المستثمر، التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمارات.

وقال إبراهيم الموسى، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة المؤسسي بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن اقتصادية أبوظبي تحرص على توفير أفضل الظروف للمتعاملين ومجتمع الأعمال، وقمنا بتوقيع هذه الاتفاقيات مع بنوك وطنية رائدة، وسنعمل على توسيع نطاق البنوك المشاركة في تقديم خدمة الدفع الميسر".

وأضاف الموسى أن إدارة السيولة من العوامل المهمة في إدارة الأعمال..وأن توفير خطة الدفع الميسر يتيح لأصحاب الأعمال، خاصةً الشركات متناهية الصغر والصغيرة، فرصة جيدة لتقسيط رسوم التراخيص التجارية والصناعية وبقية الخدمات التي توفرها «اقتصادية أبوظبي»، وهو ما يصب في مصلحة هذه المنشآت".

وتوفر خدمة "خطة الدفع الميسر" للمتعاملين مع الدائرة دفع رسوم إصدار وتجديد التراخيص التجارية والصناعية وبقية خدمات دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بأقساط لمدد تتراوح من 3 شهور إلى 12 شهرًا، بحد أدنى ألف درهم لرسوم الخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وذلك بعد دفع رسوم الخدمات بالبطاقة الائتمانية في أحد المراكز التابعة للدائرة أو القنوات الإلكترونية الخاصة بها.