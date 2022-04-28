جمارك دبي تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت جمارك دبي عن استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي بأنه سيستمر العمل بمرفأ ديرة، ومركز جمارك خور دبي ومركز الحمرية وتفتيش ميناء راشد ومركز تفتيش جبل على وتيكوم على مدار الساعة، بينما سيتم إغلاق مركزي خدمة عملاء ميناء راشد وخدمة عملاء جبل علي خلال إجازة العيد على أن يستأنف الدوام يوم الخميس الموافق 5 مايو من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 2:30 ويوم الجمعة الموافق 6 مايو من الساعة 7:30 إلى الساعة 12 ظهرًا.

ولفتت إلى أنه على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد وكذلك مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، كما ستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي، أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة، وسيكون العمل في إدارة البيانات الجمركية أيضا على مدار الساعة لتخليص المعاملات الجمركية للمتعاملين.