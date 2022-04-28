التصرفات العقارية في الشارقة تسجل 6.3 مليار درهم خلال الربع الأول

كشف تقرير لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 21،615 معاملة 2022 بقيمة إجمالية 6.3 مليار درهم.

و قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت نموًا ملحوظًا في أداء القطاع العقاري في الإمارة من حيث القيمة النقدية وعدد التصرفات العقارية وإجمالي عدد المعاملات العقارية التي نفذتها مختلف فروع الدائرة في مدن الإمارة.

و أضاف سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي أن النتائج المحققة تعكس عودة الفرص الإستثمارية إلى النمو والتصاعد في السوق العقاري للإمارة وتشير إلى إنتعاش القطاع في دورة جديدة بالإستفادة من مرحلة ما بعد التعافي من الظروف الإستثنائية بما يخص الجائحة وإستعادة الإستدامة في النمو مع مطلع العام 2022 مدفوعًا بالزخم الإقتصادي المتصاعد.

ولفت الشامسي إلى أن هذه النتائج تنسجم مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة الشارقة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتعزيز الإستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي وهو ما يترجم أهداف الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2022 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبإجمالي نفقات يبلغ نحو 34.4 مليار درهم وهي موازنة أستندت في مكوناتها على تعزيز القدرات لمواجهة التحديات الإقتصادية المختلفة وتحقيق الميزة التنافسية للإمارة وخدمة أفراد المجتمع وضمان الإستقرار والرفاه الإقتصادي وتوفير فرص السكن الملائم لهم.

و أوضح الشامسي أن الفرع الرئيسي لدائرة التسجيل العقاري في مدينة الشارقة استحوذ على 97 بالمائة من إجمالي قيمة هذه التداولات بواقع 6.1 مليار درهم فيما بلغت تداولات فرع المنطقة الوسطى 69.7 مليون درهم أما فرع مدينة خورفكان فقد سجل تداولات بقيمة 57.5 مليون درهم في حين شهد فرع مدينة كلباء تصرفات عقارية بقيمة 54.9 مليون درهم بينما أجرى فرع مدينة دبا الحصن صفقات بقيمة 6.5 مليون درهم منوها إلى أن شهر مارس جاء الأعلى من حيث قيمة التداولات بإجمالي 2.7 مليار درهم مسجلًا ارتفاعًا في قيمة التداولات بنسبة 32.3 بالمائة مقارنة بشهر فبراير الذي بلغت فيه قيمة التداولات 1.9 مليار درهم.

و أشار التقرير الفصلي إلى ان إجمالي المعاملات العقارية المنفذة في إمارة الشارقة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 21،615 معاملة وجاءت شهادات الإفادة عن الأملاك في صدارة هذه المعاملات بعدد 12،707 معاملات تلتها معاملات سندات الملكية بإجمالي 6،062 معاملة فيما جاءت معاملات الرهن بأنواعها الثلاثة /رهن وزيادة رهن وفك رهن/ بإجمالي 1،641 معاملة وبلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 3.3 مليار درهم في حين بلغت معاملات عقود البيع المبدئية 869 معاملة وبلغت معاملات التثمين العقاري 336 معاملة.

و أوضح التقرير إنه بالنظر إلى معاملات البيع ضمن معاملات سندات الملكية للربع الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لوحظ تسجيل ارتفاع بنسبة 21.9 بالمائة حيث بلغت 1،697 معاملة مقارنة بعدد 1،392 معاملة وبفارق 305 معاملات. وتوزعت هذه المعاملات وفق فروع الدائرة إلى 1،512 معاملة في الفرع الرئيسي بمدينة الشارقة وهي تمثل 89 بالمائة من إجمالي المعاملات فيما توزعت بقية المعاملات على الأفرع الأخرى بواقع 62 معاملة في كل من فرعي كلباء والمنطقة الوسطى و52 معاملة في مدينة خورفكان و9 معاملات في مدينة دبا الحصن وغطت هذه التصرفات العقارية مساحة تداول إجمالية بلغت 15.8 مليون قدم مربع.

و نوه التقرير إلى أن معاملات البيع في مدينة الشارقة شملت 88 منطقة وبإجمالي قيمة تداول تجاوزت 2 مليار درهم وقد استحوذت منطقة مويلح التجارية على النصيب الأكبر من حيث العدد والقيمة وبواقع 301 معاملة بيع تمثل 19.9 بالمائة من إجمالي معاملات البيع في المدينة وبقيمة تداول إجمالي فاقت 400 مليون درهم تلتها منطقة الخان بعدد 247 معاملة بيع بقيمة 230 مليون درهم فيما توزعت بقية المعاملات بشكل رئيسي على مناطق حوشي والمجاز 3 والرقيبة والصجعة الصناعية والمجاز 2 والنهدة وروضة القرط والطي غرب وجاءت بعدها 78 منطقة أخرى.

أما في المنطقة الوسطى من الإمارة فقد تجاوز إجمالي معاملات البيع قيمة 46 مليون درهم وبعدد 62 معاملة في 19 منطقة حيث تركزت في منطقتي الطيبة 2 والمالحة وبواقع 25 معاملة وبما يشكل 40.3 بالمائة من معاملات البيع في المنطقة فيما توزع بقية معاملات البيع البالغة 37 معاملة على 17 منطقة أخرى وفي مدينة خورفكان حازت منطقتا الحراي الصناعية والمديفي على 38.5 بالمائة من إجمالي التداولات من خلال 20 معاملة فيما شهدت 12 منطقة أخرى إجراء عدد 32 تداولًا عقاريًا.

بينما توزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن في أربع مناطق بعدد 9 معاملات وكان أعلاها تداولًا منطقة حي الشمالي بواقع 4 معاملات حيث شكلت 44.4 بالمائة من عدد المعاملات في المدينة والتي شهدت تداولات بقيمة 5.7 مليون درهم.

وجاءت المناطق الصناعية والتجارية وسور كلباء والساف والطريف في صدارة المناطق بمدينة كلباء من حيث عدد معاملات البيع وبما يمثل 56.5 بالمائة من إجمالي المعاملات في المدينة وذلك بواقع 35 معاملة أما بالنسبة لبقية معاملات البيع فقد توزعت على 12 منطقة بواقع 27 معاملة.

و ذكر التقرير أن إجمالي عدد معاملات بيع المنفعة بلغ في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 80 معاملة جاءت جميعها في مدينة الشارقة في مناطق محددة هي مويلح التجارية والخان والصجعة الصناعية وتلال والنهدة والرقيبة وبقيمة تداول إجمالية بلغت 163.3 مليون درهم أما معاملات إعادة المنفعة فانحصرت في منطقتي النهدة ومويلح التجارية بواقع 3 معاملات في كل منطقة وبقيمة تداول إجمالية بلغت 8.1 مليون درهم.

و وفق القطاع تصدرت العقارات السكنية قائمة العقارات المباعة في إمارة الشارقة في الربع الأول من العام الحالي بواقع 1،225 عقارًا وهي تمثل 72.1 بالمائة من إجمالي العقارات المباعة وشهدت ارتفاعًا بنسبة 17.3 بالمائة مقارنة بعدد العقارات السكنية المباعة في نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت عدد 1،044 معاملة وتوزعت هذه العقارات السكنية بشكل رئيس في أراض فضاء وأراض مبنية بالإضافة إلى الأراضي السكنية قيد الإنشاء والشقق والاستوديوهات والمواقف.

بينما جاءت الأراضي التجارية بإجمالي 227 عقارًا وبنسبة 13.4 بالمائة من إجمالي العقارات المباعة في الربع الأول من 2022 وشهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 45.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتوزعت إلى أراض تجارية فضاء وأخرى مبنية وقيد الإنشاء ومحلات ومكاتب ومخازن.

في حين تم التداول على 183 عقارًا فضاء ومبنيًا في القطاع الصناعي ممثلة 10.8 بالمائة من إجمالي العقارات مسجلة ارتفاعًا بنسبة 16.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

بينما جاء إجمالي العقارات الزراعية المباعة بعدد 62 عقارًا وبمجموع نسبته 3.7 بالمائة من إجمالي العقارات التي تم التداول عليها وسجلت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا عن الربع الأول من العام الماضي بنسبة 77.1 بالمائة.

أما من حيث المساحة فقد تم التداول على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة غطت 5.3 مليون قدم مربع تلتها العقارات الصناعية بإجمالي 5.1 مليون قدم مربع ثم العقارات السكنية بمساحة إجمالية بلغت 4.3 مليون قدم مربع فيما بلغ إجمالي مساحة العقارات التجارية التي تم التداول عليها نحو 1 مليون قدم مربع.

و توزع مستثمرو القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 56 جنسية مختلفة بلغ إستثمار مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي قرابة 5 مليارات درهم فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 1.3 مليار درهم.

و بلغ إجمالي المستثمرين المتداولين للعقارات من دول الخليج العربي بمن فيهم الإماراتيون خلال الربع الأول من عام 2022 في إمارة الشارقة 3،464 متداولًا حيث أجروا صفقات على 5،968 عقارًا أما المستثمرون غير الخليجيين فبلغوا 735 مستثمرًا وقد بلغ عدد العقارات التي تداولوا عليها 790 عقارًا أما عدد العقارات المتداولة عن طريق بيع المنفعة فبلغ 190 عقارًا تداول عليها 226 مستثمرًا.