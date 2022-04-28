6 مباريات نارية للزمالك في بطولة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 – 2022، من الجولة الثامنة عشرة وحتى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.



وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:



الجولة الـ18.. الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.



الجولة الـ19.. الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.



الجولة الـ20.. الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.



الجولة الـ21.. الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.



الجولة الـ22.. البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.



الجولة الـ23.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

