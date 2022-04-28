اتفاقية شراكة بين نادي فيرونا الإيطالي وإنبي

وقع نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي وفيلاس فيرونا، اتفاقية شراكة بين الناديين، مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، ويقوم خلالها النادي الإيطالي، بالإشراف على قطاع الناشئين بالنادي البترولي.

وجاء توقيع اتفاق الشراكة بين الناديين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في مقر نادي إنبي، بحضور كل من؛ رئيس النادي البترولي، أيمن الشريعي، ونائب الرئيس، وائل الإمام، وعضو مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي للنادي شريف أبو الغيط، والمدير الرياضي للنادي، إبراهيم محمد، ومدير قطاع الناشئين محمد إسماعيل، وذلك برفقة وفد النادي الإيطالي المكون من لوكا مونيسي مدير أكاديميات هيلاس فيرونا، ونيكولا جولياني مدير المشروع العالمي لنادي هيلاس فيرونا

وجاءت هذه الشراكة بواسطة شركة " كيو امباكت ايجيبت " وهي شركة تسويق رياضي وهي أيضا الوكيل الحصري لنادي هيلاس فيرونا الايطالي في مصر.



وتعد الشراكة بين نادي هيلاس فيرونا ونادي إنبي على مستوى قطاع الناشئين بجانب وكالة اللاعبين وذلك برعاية "فوتبول تالنتز ".

ويترأس شركة "كيو امباكت ايجيبت" كل من؛ محمد صلاح راشد، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الرحمن العضو المنتدب.

وتشمل اتفاقية الشراكة، بتقديم بروتوكول تعاوني في كل شيء يخدم قطاع الناشئين داخل الناديين، سواء في احتراف لاعبين أو فترة معايشة، أو خبرات فنية، بجانب اكتشاف وتطوير المواهب والمساندة وغيرها.

ومن جانبه، وصف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي الخطوة بالمهمة، معربا عن سعادته بإتمام هذا الاتفاق، الذي سمح لهم بتوسيع شبكتهم في العالم، مؤكدا أن نادي إنبي يسعى لرفع اسمه في مصر في المحافل العالمية.

ومن جانبه قال شريف أبو الغيظ المتحدث الرسمي لنادي إنبي وعضو مجلس الإدارة: "نحن مقتنعون بأننا وجدنا شريكا مميزا مثل نادي فيرونا، ونأمل في النهاية أن يستفيد قطاع الناشئين، من هذا التعاون اللصيق بين الناديين".

