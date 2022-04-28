الذهب قرب أدنى مستوى في 10 أسابيع مع ترقب رفع كبير للفائدة في أميركا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع اليوم الخميس مع توقعات برفع كبير وسريع لسعر الفائدة في أميركا رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.50 دولار للأونصة.

وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير شباط.، كما وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1889.80 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بنحو 2.5% هذا الشهر، وهو ما قد يشكل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.

ورفع الفدرالي أسعار الفائدة يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.21 دولار للأونصة بعدما بلغت أقل مستوياتها منذ 11 فبراير شباط.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 927.60 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاديوم 2.6% إلى 2259.93 دولار للأونصة.

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