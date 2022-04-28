“بدرجات الحرارة” بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى ثاني أيام العيد

أخبار مصر
حالة الطقس- ارشيفية
حالة الطقس- ارشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 29 ابريل وحتى الأربعاء 4 مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك على كافة مدن وأنحاء الجمهورية، محذرة أنه اعتبارًا من الجمعة 29 أبريل سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس نهارًا:

 طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء. 

حار على السواحل الشمالية الشرقية. 

حالة الطقس ليلًا:

معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

يوم الجمعة 29 أبريل:

نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

يوم السبت 30 أبريل:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

يوم الأحد 1 مايو:

شبورة مائية صباحًا من الرابعة إلى السابعة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يوم الاثنين 2 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 3 مايو: 

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 4 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس شبورة مائية طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية
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