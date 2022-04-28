عاجل.. "زيزو" يسجل التعادل للزمالك في شباك المصري على طريقة نيمار

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التعادل في شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يقام حاليا على ملعب برج العرب.

ويلتقي الزمالك حاليا، أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل للزمالك هدف التعادل اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة 60 بطريقة مميزة على طريقة نيمار دا سيلفا في شباك باريس في العودة التاريخية لبرشلونة.

احمد سيد زيزو يسجل هدف عالمي

عاشر اهدافه هذا الموسم #الزمالك_المصري



pic.twitter.com/ztfR8rVmQS — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) April 28، 2022

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – ياسر حمد – أحمد شديد

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – إلياس جيلاصي – محمد عنتر

خط الهجوم: أوستين أموتو

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي خط الهجوم: عمر السعيد