الأسواق الأوروبية تغلق مرتفعة بعد تقارير أرباح قوية



أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس حيث تفاعل المستثمرون مع سلسلة من الأرباح واستمروا في مراقبة التطورات في أوكرانيا، والخطوة التالية لروسيا بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.4%، حيث قادت أسهم قطاع السيارات والسفر والتكنولوجيا المكاسب حيث أغلقت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية، لكن خالف قطاع الموارد الأساسية الاتجاه الصعودي لتتراجع بنحو 1.6%.

ومع استمرار المخاوف بشأن أوكرانيا وإمدادات الطاقة إلى المنطقة في أعقاب قرار روسيا وقف تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وأبلغت Gazprom كلا البلدين أنها أوقفت الإمدادات لأنهما رفضتا دفع ثمن الغاز بالروبل، كما طالبت موسكو مؤخرًا.

دفعت هذه الخطوة أسعار الغاز الأوروبية للأعلى وهبوط اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات مقابل الدولار.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تجاوز بنك Barclays توقعات الأرباح على خلفية الأداء القوي لقسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بسبب تقلبات السوق في الربع الأول، لكنه قال إنه علق برنامج إعادة شراء الأسهم المخطط له على خلفية خطأ تداول مكلف في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم البنك بنحو 3.2% بحلول منتصف بعد الظهر، كما ارتفع Standard Chartered بأكثر من 13% بعد تقرير أرباح قوي.