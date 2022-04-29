أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن هبط جرام الذهب بنحو 15 جنيها في تعاملات الأمس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 18 نحو 942.75 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1100جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1257.25جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 8800 جنيهات.

استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع مع توقعات برفع كبير وسريع لسعر الفائدة في أميركا رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.50 دولار للأونصة.

وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير شباط.، كما وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1889.80 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بنحو 2.5% هذا الشهر، وهو ما قد يشكل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.

ورفع الفدرالي أسعار الفائدة يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.21 دولار للأونصة بعدما بلغت أقل مستوياتها منذ 11 فبراير شباط.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 927.60 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاديوم 2.6% إلى 2259.93 دولار للأونصة.