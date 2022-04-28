لايبزيج وآينتراخت فرانفكورت يقتربان من نهائي الدوري الأوروبي

تقدم فريقا آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ الألمانيان، خطوة هامة نحو التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوز الأول 2 - 1 على مضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي، فيما تغلب الثاني 1 - صفر على ضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.



وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح آينتراخت فرانكفورت المباراة على أفضل وجه بعدما سجل أنسجار كناوف هدفا مبكرا للفريق الألماني في الثواني الأولى من عمر اللقاء.



وأدرك ميشيل أنطونيو التعادل لمصلحة وست هام يونايتد في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد الياباني دايتشي كامادا التقدم لفرانكفورت، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 54.



وفي اللقاء الآخر، تقمص اللاعب الإسباني أنخيلينيو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة 21، ليحاول غلاسكو رينجرز إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة دون جدوى.



وبات يكفي لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت التعادل مع منافسيهما في جولة الإياب التي تجرى يوم الخميس الماضي في أسكتلندا وألمانيا للصعود إلى المباراة النهائية في البطولة التي تجرى بمدينة إشبيلية الإسبانية يوم 18 مايو المقبل.



