أمير المدينة يؤكد: خدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى للحكومة السعودية

السعودية
أمير المدينة المنورة
أمير المدينة المنورة - صورة أرشيفية
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أشاد أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بجهود  رجال الأمن المسؤولين عن مهام أمن العمرة والزيارة، والجهود المبذولة واستعدادات المسجد النبوي الشريف ما يساهم في تلبية جميع خدمات للمصلين والزوار.

وأوضح أمير المدينة المنورة أن جميع العاملين في حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصين بشكل دورى على تقديم جميع إمكاناتهم لخدمة المعتمرين وذلك تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة دورية منه باعتبار ذلك أولويةً قصوى لدى القيادة الرشيدة.

وكان أمير المدينة المنورة، قد اجتمع بالقيادات الأمنية ورجال الأمن في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن.
جاء ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

أمير المدينةالمنورة السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المدينة المنورة
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