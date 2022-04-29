عاجل- الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ جديد ضـد مرتضى منصور بسبب مقطع فيديو مدته تسع دقائق وعشرون ثانية سجله مرتضى وأذاعه مساء الأربعاء 27 ابريل الجاري على صفحته الخاصة ونقله عنه بعض المواقع الإلكترونية، وذلك بعد صدور حكمين في قضيتين أقامهما رئيس النادي الأهلي ضد منصور، والذي قضـت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي بحبسه سنة في كل قضية ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم فأعلن على صفحته.

وحيث ورد بالڤيديو موضوع الشكوى عبارات اعتبرها رئيس النادي تمثل سبًّا وقذفًا في حقه، وتناول أمورًا من شأنها التأثير في القضــاة الذين يناط بهم الفصل في دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم، وتضمن بلاغ رئيس الأهلي للنائب العام أن مقطع الڤيديو موضوع الشكـوى ينطوي على إساءات للكابتن محمود الخطيب (المجني عليه في هذه القضايا).. وكذا التعدي على قضـاة المحكمة (مصدرة الحكم بحبس المشكو في حقه سنتين )، بالإهانة بالقول والتهديد بسبب أداء واجبات وظيفتهم، مما يمثل جرائم السب والقذف وإهانة الهيئة القضائية والإخلال بمقام القضاة مصدري حكم حبسه.



وسيتم تقديم البلاغ للنائب العام خلال ساعات عبر تطبيق الواتساب والبريد الإلكتروني وتقديمه ورقيًّا بعد إجازة عيد الفطر.

