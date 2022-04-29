الفنان شريف خيرالله باكيًا: أحمد الحجار كان ملاك ماشي على الأرض

دخل الفنان شريف خيرالله، في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض صورته مع الفنان أحمد الحجار، قائلا: كان ملاك ماشي على الأرض وخجول وخدوم جدا،

وأضاف الفنان شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغنية لما الشتا يدق البيبان قام بتلحينها الفنان أحمد الحجار وكان سيقوم بغنائها ولكنه تنازل عنها لشقيقه المطرب علي الحجار، لافتا أنه رأى أن كلماتها أقرب له".

وتابع الفنان شريف خيرالله، الفنان أحمد الحجار رأى أن كلمات أغنية عود الفجر لسه بيبتسم بين دمعتين تليق على صوته "فيها شبه مني"، فيها خجل وحلم، عكس أغنية لما الشتا يدق البيبان تحتاج على صوت قوي مثل الفنان علي الحجار".