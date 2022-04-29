الفنان شريف خيرالله: شيرين عبدالوهاب عبيطة وبتقول كلام مش مدركة معناه

علق الفنان شريف خيرالله، على جرأة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحلاقة شعرها، قائلا: شيرين عبيطة في تلقائيتها وبتقول كلام مش مدركة معناه، هي من حي شعبي وتمتلك صوت قوي ومميز جدا، وقابلتها في بدايتها وتنبأت لها بمستقبل كبير".

وأكد الفنان شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يكن كل الاحترام للفنانة ميرفت أمين، وهي فنانة رائعة وغاية في الاحترام، وأعمالها كلها رائعة ولها جمهور كبير، وشاهدت كل أعمالها تقريبا في التلفزيون والسينما والمسرح.

تابع الفنان شريف خيرالله، الفنانة ميرفت أمين كانت رمز الأنوثة والجمال في جيلها وجيلنا، "وكنا بنشوف ميرفت أمين أيقونة للجمال والفن"، موضحا أنه لا صحة لزواجه منها، وأن الأمر كان حلما في أحد الأيام، "وكتبت منشور على فيسبوك، أنا حلمت إني اتجوزت ميرفت أمين وكنا فرحانين، وفجأة حضر ومعاه مسدس وبيجري ورايا ويقولي هموتك يا شريف"، موضحا أنه كان يقصد الفنان حسين فهمي.