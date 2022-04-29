أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها في استقرار واضح في الأسواق بتعاملات اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات

 

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

 

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

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