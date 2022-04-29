أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم  قبل ايام من حلول عيد الفطر المبارك،ننشر فيما يلي أسعار الدواجن في السوق المحلى والتي تختلف باختلاف المناطق والمحافظات.

أسعار الدواجن  اليوم:

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.23 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.9 جنيه، بتراجع 3.1 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 49.59 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم:

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.71 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 65.39جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.95 جنيه.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-4-2022

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