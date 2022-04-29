الذهب يرتفع لكنه في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع الذهب في تعاملات الجمعة 29 ابريل بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأميركية المقلقة بعض الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير كانون الثاني بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1905.67 دولار للأونصة، لكنه خسر نحو 1.6% هذا الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1908.10 دولار للأونصة.

ورفع أسعار الفائدة الأميركية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطًا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.34 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6% إلى 924.49 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2247.63 دولار للأونصة، والمعادن الثلاثة في طريقها لتكبد خسائر شهرية.

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