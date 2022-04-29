وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار 564 شهادة باجمالي 2 مليار جنيه

في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة باجمالي 2 مليار جنيه، لافتة إلى أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حاليًا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق سيستكمل إصدار باقي الشهادات في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة حتى نهاية شهر مايو المقبل، لافتةً إلى أن البرنامج يتضمن عدد من المحاور الاساسية وتشمل تعميق الصناعة ومساندة الصعيد والمناطق الحدودية والمناطق الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث ووالاسواق الجديدة المستهدفة وترويج العلامات التجارية المصرية ومساندة النقل وايضا المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وتحقيق مضاعفة الصادرات لافريقيا

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.