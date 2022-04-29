التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى للشهر السادس على التوالي



سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا للشهر السادس على التوالي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول رد فعل البنك المركزي الأوروبي.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في المنطقة المكونة من 19 دولة 7.5% في أبريل، وفقًا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي، وفي مارس، جاء الرقم 7.4%.

هذا وحاول نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس طمأنة المشرعين بشأن ارتفاع الأسعار يوم الخميس، قائلًا إن منطقة اليورو تقترب من بلوغ ذروة التضخم. ويرى البنك المركزي أن ضغوط الأسعار تتضاءل في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من أن تكاليف الطاقة من المتوقع أن تبقي التضخم مرتفعًا نسبيًا.

وتأتي القراءة الأخيرة للتضخم وسط مخاوف بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا والتأثير اللاحق على إمدادات الطاقة في أوروبا - وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على اقتصاد المنطقة.

وساهم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر في معدل التضخم في أبريل، على الرغم من أنها كانت أقل قليلًا من الشهر السابق، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 38% في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع 44.4% في مارس.