النفط بصدد تسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع الجمعة 29 ابريل نيسان مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية على تأثير قيود الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، والتي تلقي بظلالها على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 0.8% إلى 108.47 دولار للبرميل بعد صعودها 2.1% في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.5% إلى 105.91 دولار للبرميل بعد زيادة 3.3% أمس الخميس.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع وتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي بدعم من زيادة احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حظر النفط الروسي.

لكن أسعار النفط ما زالت متقلبة إذ لم تبد الصين أي مؤشر على تخفيف إجراءات الإغلاق برغم تأثيرها على اقتصادها وسلاسل الإمداد العالمية.

وفيما يتعلق بالإمدادات قالت ستة مصادر في تكتل أوبك+ لمنتجي النفط لرويترز أمس الخميس إن التكتل سيلتزم على الأرجح بالاتفاق الراهن للإنتاج وسيتفق على زيادة صغيرة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو حزيران في اجتماعه الذي يعقد في الخامس من مايو أيار.