التموين: استمرار عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية خلال عيد الفطر



تواصل وزارة التموين ‏والتجارة الداخلية طرح السلع الغذائية ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كعك وبسكويت، وكذلك الأسماك الطازجة والمملحة بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك من خلال جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ الشركات التابعة للقابضة الغذائية.

وأكدت وزارة التموين على استمرار عمل المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم، وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية على مدار أيام العيد باستثناء من حصل على إذن من مديرية التموين بإجازة وعددهم لا يتجاوز 30% من القوي العددية، وذلك لضمان توافر جميع السلع الغذائية والخبز المدعم على مدار أيام العيد.

هذا وقد استعدت التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك بتشكيل غرفة عمليات ‏مركزية بالديوان العام، ملحقة بغرف عمليات فرعية بالمديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمتابعة انتظام عمل ‏المخابز البلدية،وعمليات صرف مقررات مايو التموينية لأصحاب البطاقات، وكذلك انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية لضمان توافر جميع السلع والخبز المدعم خلال إجازة العيد.

كما تنظم مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ‏حملات رقابية يوميًا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بعرض وبيع المنتجات الغذائية للمواطنين، والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة، وبيعها بالأسعار المدونة على المنتج دون زيادة.

وتواصل شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) صرف مقررات مايو التموينية إلى منافذ التموين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر المقبل، وتفتح 30% من مخازن الشركتين خلال أيام العيد لاستكمال عملية صرف المقررات للمنافذ، على أن تفتح جميع مخازن الجملة أبوابها اعتبارا من الجمعة 6 مايو.