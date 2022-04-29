تداول 6 آلاف و445 طن بضائع بمواني البحرالأحمر



شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 6445 طن بضائع عامة متنوعة و385 شاحنة و38 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم - أن حركة الصادرات تضمنت تداول 5264 طن بضائع عامة ومتنوعة و215 شاحنة و14 سيارة، فيما بلغت حركة الواردات تداول 1181 طن بضائع عامة ومتنوعة و170 شاحنة و24 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة أمل بعدد 65 شاحنة بحمولة 1068 طن بضائع عامة ومتنوعة و16 سيارة ملاكي و30 شاحنة فارغة، فيما تم مغادرة السفينة الحرية بعدد 58 شاحنة بحمولة 1553 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنات فارغة، كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 105 شاحنات بحمولة 2677 طن بضائع عامة ومتنوعة و13 سيارة ملاكي و11 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان "رحلات مكوكية".. حيث تم استقبال 4 شاحنات بحمولة 113 طن بضائع عامة و8 سيارات ملاكي و71 شاحنة فارغة وتصدير 35 شاحنة بحمولة 1034 طن بضائع عامة و1 سيارة ملاكي، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 627 راكبا بموانيها.