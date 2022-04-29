تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأفادت هيئة الميناء في بيان، اليوم الجمعة، بأنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1275 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، قطار آخر بعد أن فرغ عدد 50 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 5798 شاحنة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97 ألفا و941 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 235 ألفا و33 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و880 طنا شملت "2800 طن مولاس و16450 طن فوسفات و630 طن نترات أمونيوم و2000 طن رمل زجاجى" فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و601 طن تضمنت "9 آلاف طن ذرة و569 طن فول صويا و11300 طن خردة و1500 طن سلاج و3232 طن حديد".