تعرف على مقدار وقيمة زكاة الفطر ومن أحق بالاستفادة منها

منذ بداية شهر رمضان المعظم 2022 وقبل أيام من عيد الفطر المبارك، يهتم الناس بمعرفة كل ما يخص زكاة الفطر وقيمتها ومقدارها ومن أحق الجهات بالحصول عليها، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية معلقنة مقدار زكاة الفطر لهذا العام.

وفيما يلي، نستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، قيمة زكاة الفطر وحالات إخراج الزكاة ومن الأحق بالحصول عليها.

قيمة زكاة الفطر

وأعلنت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر هو 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الشخص الواحد ويمكن إخراجها أموالا أو حبوبا كيفما تشاء، ولكن المال أجدى وأنفع في ظل تلك الظروف التي يمر بها الناس.

من الأحق بالحصول على زكاة الفطر

ونصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية الأشخاص حين إخراج زكاة الفطر أن يراعوا مصلحةُ الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا، وأن يخرج ما يقدر عليه وفق ما يطعم أولاده أو يقدم لهم كسوة.

وأوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى، 3 حالات لإخراج زكاة الفطر والتي جاءت كما يلي:

1- من كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى.

2- ومن كان مُتوسِّط الحال فالأفضل له أن يُخرج الزكاة على الأرز، بقدر 30 جنيهًا عن الفرد.

3- وبالنسبة لميسوري الحال فليخرج الزكاة على الزبيب - مثلًا، أي ما قيمته 175 جنيهًا.

ومن جانبه قال العالم والفقيه الإسلامي مجدي عاشور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: أن الأموال أفضل من الحبوب في وقتنا الحالي كزكاة للفطر، لافتا إلى أنه يجب الحرص عند إخراجها لمن يستحقونها، قائلا إن الأقربين المحتاجين أولى بالمعروف، مشيرا إلى أنه يجوز منح زكاة الفطر للعاملين عند بعض الأشخاص في المنزل، لكن دون احتسابها من راتبهم أو أجرتهم اليومية التي تخصص لهم.