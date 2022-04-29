روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى 14%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة اليوم بأكثر من التوقعات، وأشار إلى استمرار خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبحت الأولية دعم الاقتصاد الروسي الذي يعاني من العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.


وأشارت بلومبرج إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاع الطارئ لأسعار الفائدة الروسية عقب الحرب، قرر البنك المركزي اليوم خفض الفائدةمن 17% إلى 14%.


وكان أغلب المحللين يتوقعون خفض الفائدة اليوم إلى 15% فقط.


وحذر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي من احتمال معاناة الاقتصاد الروسي من الانكماش على مدى عامين متتاليين.


وقال البنك المركزي في بيان إنه يرى فرصة لخفض الفائدة مجددا خلال العام الحالي، إذا تطور موقف الاقتصاد وفق نظرته المستقبليةالأساسية.


وأضاف البنك في البيان: "مع عدم تزايد مخاطر ارتفاع الأسعار أو الاضطراب المالي، أتاحت لنا الظروف خفض الفائدة الرئيسية.. السياسة النقدية للبنك ستضع في الحساب الحاجة إلى التحول الهيكلي للاقتصاد، وستضمن عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في 2024".

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