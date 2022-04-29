عاجل.. اختراق تطبيق نبض من عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه

أخبار مصر
تطبيق نبض
تطبيق نبض
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اخترقت عناصر مجهولة تطبيق نبض لبث أخبار كاذبة عليه، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع. 

 

وبالنسبة للعديد من الناشرين في منطقة الشرق الأوسط، أصبح تطبيق "نبض"، أبرز وأضخم تطبيق إخباري عربي، والمصدر الأساسي والأول لزيارات مواقعهم الإخبارية، وقد تخطى بذلك مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

ويقدم تطبيق نبض تجربة فريدة للمستخدم العربي حيث يمكنه من الاطلاع على آخر الأخبار(المحلية والعالمية والرياضية والنسائية والتقنية وغيرها) من مصادره المفضلة، مع خاصية التنبيهات للأخبار العاجلة.

تطبيق نبض بث أخبار كاذبة اختراق تطبيق نبض نبض

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