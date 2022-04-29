ننشر توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدًا السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الخميس المقبل والموافق 5 مايو.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 25.

طقس يوم الوقفة الموافق الأحد 1 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 2 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.