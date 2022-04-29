بورصة وول ستريت تغلق على هبوط حاد

أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الجمعة، إذ تراجع سهم أمازون بعد تقرير ربع سنوي سلبي، كما أثار الارتفاع الأكبر فيالتضخم الشهري منذ 2005 مخاوف المستثمرين بالفعل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وهوى سهم "أمازون.كوم" في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 2006، ليكون السهم قرب أدنى مستوياته في عامين.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أعلن عملاق التجارة الإلكترونية عن نتائج أعمال فصلية وتوقعات مخيبة للآمال.

وتراجع سهم "أبل"، الشركة الأعلى قيمة في العالم، بعد أن طغت توقعاتها المخيبة للآمال على أرباح ومبيعات ربع سنوية غير مسبوقة.

ووفقًا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 155.51 نقطة بما يعادل 3.60 بالمئة إلى 4132.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 533.40 نقطة أو 4.14 بالمئة إلى 12338.13 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 937.80 نقطة أو 2.77 بالمئة إلى32978.59 نقطة.