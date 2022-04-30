ننشر خطوات خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر

ننشر لكم متابعينا الكرام، في السطور التالية خطوات خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، حيث تحرص بوابة الفجر الإلكترونية دائما على توفير لمتابعيها كل جديد وكافة التفاصيل حول الخدمات التي يحتاجها المواطنين.

خطوات خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا

وعن خطوات خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا، أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا، منعا للاصابة بفيروس كورونا عن طريق الازدحام، والتخفيف من حدته

تجديد رخصة القيادة وأهم الخطوات

يمكن للراغبين في تجديد الرخصة الدخول عبر بوابة مرور مصر فقط اضغط هنا واتبع الخطوات التالية

وبعد الدخول وتسجيل الرابط يمكن أن يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

تجديد رخصة القيادة وأهم الشروط

ويجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

وعلى المستخدم الراغب في تجديد الرخصة أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

للمستخدم المتقدم على تجديد الرخصة الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور (إذا كانت المركبة ليست في حالة فحص أو حظر).

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".