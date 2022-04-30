التفاصيل الكاملة حول حج الجمعيات الأهلية (رابط التقديم والمستندات المطلوبة)

ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول حج الجمعيات الأهلية من رابط التقديم والمستندات المطلوبة، والموعد المحدد والشروط الواجب توافرها.

حج الجمعيات الأهلية.. ربط التقديم

تستقبل المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى طلبات أعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في تأدية فريضة الحج هذا العام إلكترونيا من هنا

حج الجمعيات الأهلية.. المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ملف واحد

تم اتاحة استمارة التقديم من رابط هنا

طباعة استمارة التقدم وملئ البيانات

على لمتقدم ختم الاستمارة من الجمعية.



حج الجمعيات الأهلية.. موعد غلق باب التقديم

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، حيث فتح الباب من يوم 24 أبريل الجارى، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 12 مايو المقبل،

حج الجمعيات الأهلية.. الشروط الواجب توافرها

أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب

أن يكون مسدد الاشتراك السنوى للجمعية

أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها

لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته

ألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا

حصول المتقدم على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا

أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك

أن يكون المتقدم خال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة

تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.