حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، نقدم لكم في السطور التالية كيفية سداد قيمة حج القرعة للمتقدمين إلكترونيا، حيث يبحث المعظم عن الرابط والخطوات المطلوبة لسهولة التقديم.

كيفية سداد قيمة حج القرعة للمتقدمين إلكترونيا

خصم القيمة المالية المحددة لطلب حج القرعة من خلال طرق السداد الآلية المتعددة:

بطاقة الإئتمان

جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها.

أماكن التقديم لحج العمرة

يستمر التسجيل لحج العمرة حتى موعد 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

حج القرعة.. الرابط والخطوات المطلوبة

يمكن التقديم عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية وهو كالتالي (((هنا )))) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

كما يكمن التقديم عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02).

وعن الخطوات المطلوبة

بعد الاتصال أو تسجيل الدخول عبر الرابطا لمرفق أعلاه، يجب تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى السارية.

في حالة انتهاء سريانبطاقة الرقم القومي لا يقبل الطلب (خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية).

سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.