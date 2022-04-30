الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم بجميع الأنحاء ورياح محملة بالأتربة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 30-4-2022، بجميع الأنحاء ورياح محملة بالأتربة.

حالة الطقس على مدار اليوم بشمال البلاد

وتوقعت الأرصاد الجوية في البيان، أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ولطيف في فترات الليل، كما يسود طقس لطيف في الوجه البحري والسواحل الشرقية ليلا.

حالة الطقس على مدار اليوم بجنوب البلاد

وعن حالة الطقس في السواحل الغربية، يسود طقس معتدل نهارا ويكون لطيف في فترات الليل المتأخرة، بينما يشهد الطقس في جنوب البلاد حرارة شديدة نهارا واعتدال في الليل.

مناطق وجود الرياح المحملة بالاتربة اليوم

أما جنوب الصعيد، فتشهد المحافظات رمال ورياح مثيرة ومحملة بالأتربة، كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء رياح أيضا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة، وإليكم تفاصيل البيان:

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات

درجة الحرارة في مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات

درجة الحرارة في قنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجات

درجة الحرارة في أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة