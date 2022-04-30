اعرف تفاصيل حالة الطقس أول أيام العيد

توفر بوبة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها لمعرفة بيان الأرصاد الجوية يوميا لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء، ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس أول أيام العيد، حيث يبحث العديد من المواطنين عن حلة الطقس لمعرفة أجواء العيد قبل الخروج لأداء الصلاة.

أكدت الأرصاد الجوية أن أول أيام عيد الفطر المقرر فلكيا يوم الاثنين المقبل، أن يشهد أجواء حارة في فترات النهار.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما توقعت الأرصاد نه يسود البلاد في أول أيام عيد الفطر المبرك، طقي معتدل على السواحل الشمالية، مئل للبرودة في الليل.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة في فترات الليل.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 32 و34 درجة، وحالة الطقس في هذه الفترة تكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.



وأكدت الأرصاد الجوية أن الأجواء يوم العيد تسمح بالتنزه والخروج والاستمتاع بأجواء العيد، ونصحت الأرصاد وناشدت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بجانب القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء الشبورة المائية المتوقع أن تعيق رؤية السائقين في الصباح الباكر، كما نصحت الأرصاد بعدم المبالغة في تخفيف الملابس خلال فترة الليل.