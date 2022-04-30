كشفت دار الإفتاء المصرية، الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت دار الإفتاء حول زكاة الفطر وقيمتها "نذكركم بزكاة الفطر.. الحد الأدنى 15 جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له".

دار الإفتاء تكشف الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد

وأوضح الدكتور شوقي علام -مفتى الجمهورية-، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا، معلنا 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.



هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟

قال المفتي إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ما حكم زكاة الفطر؟

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد ؛ وهناك حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".